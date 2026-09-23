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https://www.24chasa.bg/sport/article/23614185 www.24chasa.bg

Бленджини мина на дамска вълна в Милано, ще тренира приятелката на Алекс Николов

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Една от най-добрите волейболистки в света - Паола Егону, прави селфи на отбора след присъединяването на Джанлоренцо Бленджини. СНИМКА: “МИЛАНО”

Освен в Германия и в Италия имаше доволни от отпадането на България от домашното европейско по волейбол за мъже. Това са хората от ръководството на дамския “Милано”, както вероятно и самите състезателки. Причината - селекционерът на националите ни Джанлоренцо Бленджини от новия сезон ще бъде начело на тях. За италианеца това ще е първи ангажимент с женски отбор.

Болезнената загуба от Германия с 2:3 в 1/8-финалите означаваше, че Бленджини трябва по-рано да се пренастрои на дамска вълна. Перфектният вариант за него щеше да е да класира българските волейболисти за финалната четворка на европейското. Мачовете от нея ще се изиграят утре и в събота именно в Милано. Така след това на Бленджини нямаше да му се налага да пътува, за да пристъпи към новите си задължения.

Сега най-вероятно той ще присъства на някой от решителните двубои, но като зрител.

В “Милано” Бленджини ше работи с една от най-добрите волейболистки в света - Паола Егону. В състава е и сръбкинята Хена Куртагич, която е приятелката на Алекс Николов.

Миналия сезон “Милано” изгуби финала срещу “Конеляно” и сега ще гони реванш. Дебютът на Бленджини ще е на 3 октомври срещу “Флоренция” у дома.

Една от най-добрите волейболистки в света - Паола Егону, прави селфи на отбора след присъединяването на Джанлоренцо Бленджини. СНИМКА: “МИЛАНО”

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