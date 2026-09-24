Днес е дебют №4 за треньора Клоп, първият е срещу Илия Груев

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Днес е денят, който смачканият от върволица разочарования в последните 8 г. фен на националния отбор на Германия чака с огромна надежда.

Един от най-добрите немски треньори през този век - Юрген Клоп, ще дебютира начело на бундестима. В мач от дивизия А в Лигата на нациите той гостува на Нидерландия в Амстердам.

На стадион “Йохан Кройф” Клоп ще запише своя дебют начело на четвъртия отбор в кариерата си, който ще води - този на родината си.

Абсолютното начало за очилатия симпатяга с малко повече, отколкото трябва, избелени зъби в момента като старши треньор е на 28 февруари 2001 г.

В първия си мач начело на “Майнц 05”, в който преминава кариерата му на футболист, Клоп се изправя срещу гостуващия “Дуисбург”. За “зебрите” титуляр е българският офанзивен халф Илия Груев.

След 1:0 Клоп дебютира победно, а бащата на сегашния опорен полузащитник на английския “Лийдс” Илия Груев-младши остава на терена цял мач.

На 9 август 2008 г. Клоп води за първи път “Борусия” (Дортмунд). Гостуването на “Рот-Вайс” (Есен) от I кръг на турнира за купата на Германия завършва с успех 3:1.

Като мениджър на английския гранд “Ливърпул” немецът дебютира с нулево реми срещу “Тотнъм” на 17 октомври 2015 г.

Иначе от 2000 г. насам всички треньори на бундестима са започвали с победа - Руди Фьолер (2000, 4:1 срещу Испания), Юрген Клинсман (2004, 3:1 срещу Австрия), Йоахим Льов (2006, 3:0 срещу Швеция), Ханзи Флик (2021, 2:0 срещу Лихтенщайн) и Юлиан Нагелсман (2023, 3:1 срещу САЩ).