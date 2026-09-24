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Френски талант в ски скоковете загина в катастрофа...

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Френски талант в ски скоковете загина в катастрофа на 16 г.

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Френската надежда в ски скоковете Натан Жеан загина само на 16 години при тежка катастрофа, съобщават от федерацията.

Това се е случило в инцидент на планински път във Вентрон. Шофьорката и още двама пътници са ранени. Обстоятелствата около катастрофата продължават да се разследват.

Състезателят на „ЮС Вентрон" се смяташе за обещаващ талант във френските ски скокове. В състезанията за купата на Вогезите Геен вече беше постигал подиуми, а на френския шампионат за юноши до 15 години имаше 6-о място.

Смъртта му предизвиква голяма скръб във френските зимни спортове. 

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