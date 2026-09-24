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https://www.24chasa.bg/sport/article/23614248 www.24chasa.bg

Финландия удари 3:2 световния шампион Италия в 1/4-финалите на европейското, българин свири мача

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Снимка: CEV

Финландия поднесе голяма сензация на европейското първенство по волейбол, след като победи световния шампион Италия с 3:2 (21:25, 28:26, 25:16, 20:25, 15:13) в Торино и се класира за полуфиналите.

Мачът беше изключително драматичен и се игра пред повече от 8 хиляди зрители, като първи съдия беше българинът Атанас Върбанов.

Финландците показаха страхотен характер и стигнаха до обрат в тайбрека, въпреки че италианците бяха домакини.

Над всички за победителите бяха Йонас Йокела с 28 точки и Лука Мартила с 22, докато Юри Романо реализира 20 точки за "скуадра адзура".

Това е едва второ класиране в историята на финландците за топ 4 на европейско първенство, като в петък на полуфиналите те ще се изправят срещу олимпийския шампион Франция.

Снимка: CEV

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