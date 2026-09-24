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https://www.24chasa.bg/sport/article/23614633 www.24chasa.bg

Български победи на европейското по плажен тенис в Крит

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Българският отбор на европейското първенство по плажен тенис в Крит.

Две български двойки се класираха на осминафинал на европейското първенство по плажен тенис, което се провежда в Крит от 23 до 27 септември.

Стефан Пенков и Пламен Фотев надделяха над Ерикос Грегорио и Парис Зингис от Кипър с 6:3, 6:4. На осминафинал срещат поставените под №1 в схемата при мъжките двойки Николо Гаспари и Едоардо Понти (Италия).

При смесените двойки Росен Ненчев и Диана Митева победиха убедително с 6:1, 6:1 Дмитри Гирич и Анастасия Прокопенко от Украйна. Росен и Диана също ще се изправят срещу №1 в схемата при смесените двойки Антони Рамос Виейра и Мария Мартинес Серон от Испания. 

В българския отбор на Евро 2026 по плажен тенис участват още Карина Димова и Александър Велев. 

Българският отбор на европейското първенство по плажен тенис в Крит.

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