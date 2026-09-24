ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Завеждат дело срещу първия руски премиер, назначен...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23615645 www.24chasa.bg

"Юнайтед" разпродава старите чимове от "Олд Трафорд"

612
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

"Манчестър Юнайтед" продава части от старото тревно покритие на "Олд Трафорд" на феновете си, съобщава агенция Ройтерс. Чимовете са с цени от 125 паунда и са налични за закупуване, след като отборът подмени настилката за първи път от 14 години насам.

"Победи и загуби, успехи и провали, възходи и падения... Виждали сме всичко това. От днес нашите привърженици могат да станат собственици на части от терена. Не се притеснявайте, на стадиона няма дупки. Всичко това е възможно, след като старото тревно покритие бе изцяло подменено през юни, което се случва за първи път от 14 години", съобщават от клуба.

"Този проект бе извършен от специалиста в областта Тони Синклер и неговия екип от експерти. Те бяха натоварени със задачата да подменят настилката и да я направят по-добра за футболистите. Като част от проекта, ние запазихме внимателно чимове от терена и ги поставихме в стъклени кубове, за да ги оставим за спомен на привържениците ни", добавят от "Юнайтед".

СНИМКА: РОЙТЕРС
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание