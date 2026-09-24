Отлично начало за Цолов в Баку преди битката за титлата във Формула 2

Никола Цолов зае трето място в свободната тренировка преди двойния кръг за Голямата награда на Азербайджан във Формула 2. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" направи най-добрата си обиколка в самия край на сесията на трасето в Баку, записвайки време 1,56,821 минути.

Победител в сесията бе Куш Майни с 1,56,532 минути, а Алекс Дън остана на второ място с две десети пасив.

Цолов се нареди на третото място, а неговите съперници в надпреварата за титлата Габриеле Мини и Рафаел Камара останаха съответно пети и шести, като не успяха да свалят времената си под минута и 57 секунди.

Този кръг във Формула 2 ще бъде двоен. Квалификацията за първото основно състезание е насрочена за 13:00 часа българско време и веднага след нея започва тази за втората надпревара. Спринтът ще стартира в петък, 25 септември от 7:15 сутринта, а дългото състезание е насрочено за 13:15 часа. Второто основно състезание е в събота от 10:00 часа българско време.

Цолов води в класирането на Формула 2 с актив от 177 точки и седем повече от Камара. Мини е с още 17 пасив.