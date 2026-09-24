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https://www.24chasa.bg/sport/article/23615803 www.24chasa.bg

Александър Везенков фаворит за MVP на Евролигата

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Александър Везенков Снимка: Startphoto

Българският ас Александър Везенков е фаворит за наградата за "Най-полезен играч" и през новия сезон в Евролигата, който започна днес.ю Това показва анкетата на специализирания сайт BasketNews, проведена с генералните мениджъри на 20-те отбора, участващи в най-силната баскетболна надпревара.

Крилото на "Олимпиакос" получава 40 процента от вота на гласуващите, докато втори е съотборникът му Жан Монтеро. През миналия сезон двамата завършиха на първо и второ място в класацията, но тогава Монтеро бе част от състава на "Валенсия". Ако наистина спечели приза за MVP, Везенков ще стане първият играч в историята на турнира, постигал това три пъти.

"Олимпиакос", който спечели титлата през миналия сезон и бе на първо място след редовния сезон, е смятан за сигурен участник във Финалната четворка на турнира и тази година, показва още анкетата. Сто процента от гласувалите са дали вота си за това гръцкият шампион да бъде сред четирите най-добри отбора и в края на сезон 2026/27. 

Александър Везенков Снимка: Startphoto

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