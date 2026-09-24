Инфантино готов за реформи във ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино търси нови възможности за открити дискусии относно евентуални реформи в световната футболна централа, като в четвъртък написа в социалната мрежа Инстаграм, че е необходима култура на диалог, на взаимно изслушване и уважение.

Швейцарецът е подложен на натиск от седмици, след като критици го обвиниха в прекалена близост с президента на САЩ Доналд Тръмп, чиято страна беше основен домакин на Мондиал 2026 през юни и юли.

Инфантино се сблъска и с масови призиви за оставка заради плановете си да продаде части от правата върху Световните първенства на частни инвеститори, свързани с обкръжението на Тръмп. Той беше обвинен, че не е споделил тези предложения с други висши ръководители на ФИФА. Дългогодишният ръководител се отказа от идеята след последвалата негативна реакция и сега се опитва да възстанови отношенията, като говори за реформи преди изборите за нов президент през март следващата година.

"Тук не става въпрос за генериране на позитивни заглавия, а за това да правим правилното нещо за играта. Никога не съм бил по-решителен и отдаден на тази цел. ФИФА винаги е ангажирана. Аз също съм ангажиран и искам да чуя как можем да продължим да развиваме футбола в полза на всички и навсякъде", написа Джани Инфантино в профила си в Инстаграм.

Преди това той беше изпратил писмо до Управителния съвет на ФИФА и до националните асоциации, в което изразява готовност за промени.

"Получих положителни отзиви за (писмото) от различни части на света и е важно да продължим да се вслушваме един в друг", добави той.

Предложенията за реформи ще бъдат обсъдени на следващото заседание на Съвета на ФИФА през октомври в Цюрих.