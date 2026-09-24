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https://www.24chasa.bg/sport/article/23615960 www.24chasa.bg

"Ботев" (Пд) плаща операция на свой юноша след тежка травма

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Кристиян Хаджиниколов Снимка: "Ботев" (Пд)

Юношата на "Ботев" (Пд) Кристиян Хаджиниколов получи тежка контузия по време на официален мач на дублиращия отбор. След направените медицински прегледи бе установено, че 19-годишният пловдивчанин е със скъсан менискус.

Младият футболист претърпя операция, след която се очаква възстановяването му да продължи около 3 месеца. Стойността на оперативната интервенция е 2300 евро.

"Като знак за своята ангажираност към младите си футболисти, ръководството на Ботев клуба взе решение да поеме изцяло разходите по операцията на Крис, който все още няма професионален договор с клуба.

"Ботев" (Пловдив) ще продължи да оказва необходимата подкрепа на младия си талант по време на неговото възстановяване и му пожелава скорошно завръщане на терена", написаха пловдивчани.

Кристиян Хаджиниколов Снимка: "Ботев" (Пд)

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