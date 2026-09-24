Владимир Кликчо пристигна в София за европейското по бокс

Радослав Росенов и Рами Киуан ще преследват място на финалите днес на eвропейското първенство по бокс в София. Двама от най-титулуваните ни национали ще излязат на ринга в „Асикс Арена" с амбиция за нови победи, които да ги отведат на една стъпка от голямата цел - златните медали. Те ще имат и допълнителен стимул - да се докажат пред погледа на една от най-големите легенди в историята на този спорт Владимир Кличко. Олимпийският златен медалист и бивш световен шампион в тежка категория на професионалния бокс пристига днес в София и ще изгледа на живо заключителните два дни от шампионата на Стария континент.

Пръв от нашите боксьори на ринга ще се качи Радо Росенов (60 кг). Европейският вицешампион и бронзов медалист от световното първенство ще се изправи срещу кубинеца, който представя Испания Андрес Ернандес. Мачът им ще се проведе около 15,00 часа.

Около 18,30 ще видим и Рами Киуан (75 кг). Действащият европейски шампион, носител на сребърен медал от световното първенство в Ливърпул, ще преследва нов финал на голямо първенство. От него го дели руснакът Исмаил Муцолгов, който вече трупа опит и на професионалния ринг.

Между двете сесии, за пръв път в историята, ще се проведат демонстрации от деца със синдром на Даун. Те ще покажат какво умеят на легендата Кличко и останалите присъстващи в „Асикс Арена", играейки бокс със специални правила. Младежите са част от организацията на Федерацията по адаптирана физическа активност.