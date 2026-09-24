Трудни квалификации за Цолов в Баку, остана зад Камара, стартира едва 10-и и 8-и

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Никола Цолов имаше доста трудни квалификации за състезанията в Баку. В първото състезание той стартира 10-и, а във второто от 8-о. Единственото добро е, че в спринта утре ще стартира първи.

Българският пилот направи няколко грешки и това му струва доста в първата квалификация. Той е само на 7 точки от Рафаел Камара в класирането, а бразилецът ще стартира пети, което практически означава, че тя е ликвидирана, ако запазят местата си. Камара е трети във втората, докато Никола е доста зад него.

Съотборникът на Никола в "Кампос" Ноа Леон даде трето място в първата квалификация и бе на доста сериозна разлика от българина.

Алекс Дън и Мартинус Стеншорн дадоха най-добри времена в първата квалификация. Във втората двамата си размениха местата.

Началото на квалификацията се забави заради кръпка на асфалта, която трябваше да бъде изчистена.