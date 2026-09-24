ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Санкционирана от Запада руска сенаторка е наблюдат...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23616643 www.24chasa.bg

Трудни квалификации за Цолов в Баку, остана зад Камара, стартира едва 10-и и 8-и

3084
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Никола Цолов

Никола Цолов имаше доста трудни квалификации за състезанията в Баку. В първото състезание той стартира 10-и, а във второто от 8-о. Единственото добро е, че в спринта утре ще стартира първи. 

Българският пилот направи няколко грешки и това му струва доста в първата квалификация. Той е само на 7 точки от Рафаел Камара в класирането, а бразилецът ще стартира пети, което практически означава, че тя е ликвидирана, ако запазят местата си. Камара е трети във втората, докато Никола е доста зад него. 

Съотборникът на Никола в "Кампос" Ноа Леон даде трето място в първата квалификация и бе на доста сериозна разлика от българина.

Алекс Дън и Мартинус Стеншорн дадоха най-добри времена в първата квалификация. Във втората двамата си размениха местата.

Началото на квалификацията се забави заради кръпка на асфалта, която трябваше да бъде изчистена. 

Никола Цолов
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Бракът на Пъдеви получи подпис, но е прекрасна комедия с дребни жестове