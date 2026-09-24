Керванът на Формула 1 вече е в Баку, където ще се проведе тазгодишното издание на Гран при на Азербайджан. Нетипично за “кралските гонки”, този път състезанието ще се проведе в съботния ден (26 септември), а причина за това е Денят на възпоменанието в Азербайджан (27 септември).

Състезанието превръща улиците на Баку в арена на една от най-непредсказуемите и технични надпревари за сезона. Гран при на Азербайджан не просто предлага комбинация от брутални максимални скорости и тесни исторически улички, но тази година носи със себе си и променен график, стратегически капани и решителни битки за генералното класиране.

Прогнози за състезанието в Баку се приемат в сайта на българския топ букмейкър, известен като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан.

Анатомия на уличната писта в Баку

Уличната писта в Азербайджан е с обща дължина от 6.003 километра и изисква драстични инженерни компромиси заради уникалната си конфигурация. Официалният рекорд за най-бърза обиколка все още се държи от Шарл Льоклер с Ферари, поставил време от 1:43.009 през 2019 г. Льоклер е и пилотът с най-много спечелени квалификации тук, като има зад гърба си четири първи позиции. При победителите водачеството си делят Серхио Перес и Макс Верстапен с по два триумфа.

Пистата е известна и със своите крайности. В най-тясната си точка покрай стените на Стария град при завои 8 и 9 ширината на трасето е едва 7.6 метра. В същото време дистанцията от полпозишъна до първия завой е едва 111 метра, което я прави най-кратката за целия сезон.

Статистиката от последните години показва 67 процента вероятност за излизане на кола за сигурност и 50 процента за виртуална такава, а преминаването през питлейна коства около 19.27 секунди при стандартен спирателен престой от 2.5 секунди. С над 2.2 километра пълна газ между завой 16 и завой 1, болидите развиват едни от най-високите си скорости през годината, докато уличната секция не прощава нито милиметър отклонение.

Стратегия за гумите и капаните на Pirelli

За Азербайджан от Pirelli предоставят най-меките си състави, а именно C3 за твърди, C4 за средни и C5 за меки гуми. Части от уличната мрежа около завои 2, 3 и 4 са с изцяло нов асфалт, което означава, че първоначалното сцепление ще бъде ниско, но с натрупването на гума през уикенда сцеплението ще се подобрява значително.

Гладкият и слабо абразивен асфалт предполага изключително ниско износване, което прави стратегията с едно спиране в бокса най-вероятния сценарий за съботното състезание. Меката гума C5 е в състояние да издържи изненадващо дълги серии от обиколки, докато най-твърдият състав C3 може изцяло да бъде пренебрегнат от тимовете.

Най-голямото предизвикателство пред пилотите остава охлаждането на предните гуми по двукилометровата права. Когато достигнат зоните за тежко спиране пред първи завой, гумите често са загубили оптималната си работна температура, което драстично увеличава риска от блокиране на колелата.

Ключови интриги преди старта

След като пропусна три състезания поради възстановяване от контузия, Исак Хаджар се завръща в екипа на Ред Бул до Макс Верстапен. Неговото завръщане отново пренарежда съставите, като Лиам Лоусън заема мястото си в Рейсинг Булс.

В същото време младият пилот на Мерцедес Кими Антонели пристига в Азербайджан след две последователни победи в Италия и Испания, разполагайки със стабилна преднина от 81 точки пред съотборника си Джордж Ръсел на върха в класирането. Пистата в Баку обаче е известна с поднасянето на изненади.

Световният шампион Ландо Норис изгуби шансове за триумф в Мадрид заради лош тайминг на виртуална кола за сигурност, но темпото на болида MCL40 остава изключително високо и МакЛарън влизат в уикенда като един от основните фаворити.

В средата на колоната отборът на Уилямс представя дългоочакван пакет с технически обновления, докато Алпин и Рейсинг Булс продължават сблъсъка си за петото място при конструкторите, а Ауди преследва тима на Хаас за седмата позиция.

Непредсказуемата авантюра в Баку

Историята на пистата Baku City Circuit започва през 2016 г., когато столицата на Азербайджан за първи път приема старт от Формула 1 под името Гран При на Европа, а от следващия сезон състезанието официално приема днешното си наименование.

Проектирана от известния архитект Херман Тилке, пистата бързо си изгражда репутация на една от най-хаотичните, непредсказуеми и опасни улични писти в света. Комбинацията от 2.2-километровата права покрай Каспийско море и екстремно тесните завои около Средновековната крепост с ширина едва 7.6 метра създава идеални условия за драматични инциденти, обрати и постоянни излизания на Кола за сигурност.

През годините Баку е сцена на някои от най-култовите събития в съвременната Формула 1 - от сблъсъка между Себастиан Фетел и Люис Хамилтън зад кола за сигурност през 2017 година и инцидента между съотборниците в Ред Бул Даниел Рикардо и Макс Верстапен през 2018 година, до гръмналата гума на Верстапен на правата през 2021 година. Трасето е известно и с това, че първите пет издания отбелязаха петима различни победители, превръщайки Гран При на Азербайджан в една от най-чаканите и нетипични надпревари в целия състезателен календар.

Гран при на Азербайджан отново обещава истински спектакъл на границата между максималната скорост и абсолютната прецизност. С нетипичния си график и състезание в събота, с тесните улични секции и стратегическите капани при гумите, трасето в Баку е готово да предложи поредните непредвидими обрати. Дали Кими Антонели ще продължи победната си серия и ще утвърди лидерската си позиция, или Макларън и Ред Бул ще намерят верния отговор в тази ключова фаза от сезона - отговорът ни очаква по улиците на Баку.

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