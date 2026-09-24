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Радо Росенов ще се боксира за европейска титла в София след победа над испанец

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Радо Росенов избягва удар на Андрес Ернандес. Снимка: Startphoto.bg

Радослав Росенов направи още една стъпка към мечтата. 22-годишният русенец ще се боксира за златен медал на eвропейското първенство в София.

5-кратният носител на uупа „Странджа", вицешампион от Белград 2024 и бронзов медалист от световното първенство в Ливърпул 2025, се изстреля на финал в „Асикс Арена". За радост на публиката в залата и на хилядите пред телевизионните екрани, националът ни отново показа впечатляващия си стил, пред който Андрес Ернандес нямаше шанс.

В категория до 60 килограма Росенов сломи кубинеца, боксиращ за Испания, с 4:1 съдийски гласа. Българинът бе много убедителен в първите два рунда, след което се забавлява на ринга по пътя към победата. Утре той ще има много солиден съперник в спор за титлата. Срещу него ще застане украинецът Айдер Абдураимов. Двамата се познават отлично, като Росенов записа победа над този съперник в Ливърпул преди година.

„Тук съм за златния медал. Нямам търпение да дойде петък вечер, когато ще оставя сърцето си на ринга, за да спечеля. Съперникът ми е много добър, няма да има никакво подценяване. Но целта е една - да изпеем всички заедно, в залата и пред екраните, химна на България", каза Росенов, който напусна ринга с аркада и над лявото око, но и усмивка на лицето.

Радо Росенов избягва удар на Андрес Ернандес.

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