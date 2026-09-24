Адриан Андреев спечели българското дерби срещу световния шампион Иван Иванов в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 75 в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на тенис клуб „Локомотив".

25-годишният Андреев, който записа и две победи в квалификациите, се наложи със 7:6 (5), 6:3 над друг българин Иван Ивано, който е световен шампион при юношите за миналата година.

Двамата тенисисти си размениха по един пробив още в първите два гейма на мача, като до края на сета не последва нов пробив и се стигна до тайбрек. В него Андреев поведе с 6:2, загуби следващите три точки, но при четвъртата си възможност спечели първия сет.

Във втората част Андреев направи пробив в шестия гейм за 4:2, след което запази преднината си и затвори сета с 6:3.

С този успех Адриан Андреев заработи 12 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №819.

За място на полуфиналите Андреев ще играе срещу Исан Алмасан Валиенте (Испания).

В четвъртия мач на централния корт, който е насрочен за 17,00 часа, Илиян Радулов ще играе срещата си от втория кръг на сингъл срещу поставения под №6 в схемата Феликс Гил (Великобритания).

Входът за всички срещи е свободен!