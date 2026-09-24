Пиронкова е посланик на федерацията за европейските плейофи за Junior Orange Bowl 2026 в Бургас

Спортист №1 на България за 2020 година Цветана Пиронкова ще бъде посланик на Българската федерация по тенис на Junior Orange Bowl European Playoff Series – официалните европейски плейофи, които дават възможност на най-добрите състезатели до 12 и до 14 години да се класират директно за Junior Orange Bowl в Маями. Новината бе съобщена от Българската федерация по тенис.

България ще бъде домакин на едно от значимите събития в европейския календар за млади тенис таланти от 4 до 11 октомври 2026 година в Бургас.

Цветана Пиронкова ще присъства по време на целия турнир и ще бъде близо до младите български таланти, като ще ги подкрепя и мотивира по време на надпреварата. Състезанието ще се проведе на тенис кортовете в Парк „Езеро" в Бургас, на 10 клей корта, в четири категории – момчета до 12 г., момичета до 12 г., момчета до 14 г. и момичета до 14 г.

Първите четирима състезатели във всяка категория ще си осигурят място в основната схема на Junior Orange Bowl 2026 в Маями. Така общо 16 от най-добрите млади тенисисти от европейските плейофи в Бургас ще получат възможност да премерят сили с водещи таланти от цял свят.

Junior Orange Bowl е сред най-разпознаваемите международни състезания за млади тенисисти и през годините се е утвърдил като важна сцена по пътя към професионалния тенис. В рамките на една седмица младите състезатели ще имат възможност не само да се борят за място на престижната сцена в Маями, но и да натрупат ценен международен опит в среда, която ги подготвя за следващите стъпки в тяхното развитие.