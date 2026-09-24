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https://www.24chasa.bg/sport/article/23618481 www.24chasa.bg

Голямата боксова битка за Британия ще е на 11 декември в Кардиф

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Тайсън Фюри

Дългоочакваният сблъсък между бившите шампиони в тежка категория на професионалния бокс Антъни Джошуа и Тайсън Фюри, който е определян като голямата битка за Британия, ще се състои на стадион „Принсипалити" в Кардиф на 11 декември.

Това обяви с гордост в социалните мрежи промоутърът Турки Алалших.

Британците доминираха в категорията през голяма част от последното десетилетие, но мач помежду им за обединяване на всички основни титли така и не се състоя. По-късно и двамата претърпяха поражения от украинеца Олександър Усик, който стана безспорен шампион в тежка категория.

38-годишният Фюри идва след победа над Мариуш Вах, докато 36-годишният Джошуа нокаутира Кристиан Пренга през юли.

Тайсън Фюри
Антъни Джошуа
Тайсън Фюри
Антъни Джошуа
Тайсън Фюри
Антъни Джошуа

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