Детска атлетика с Николина Щерева и Светла Златева в Поморие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две от легендарните ни атлетки в бяганията на средни и дълги разстояния – Николина Щерева и Светла Златева бяха в основно училище „Христо Ботев" в Поморие на 24 септември.

Над 150 деца от първи до пети клас участваха в уроци по „Детска атлетика" проведени от екип на Българска федерация лека атлетика, а Николина Щерева водеше активно заниманията.

Кметът на община Поморие Иван Алексиев също уважи събитието и заедно с Щерева и Златева и директорът на учебното заведение Петка Златинова връчиха грамоти и подаръци на децата.

Светла Златева има световен и олимпийски рекорд на 800 м, два финала на олимпийски игри на 800 м (Мюнхен – 4-о място и Монреал – 6-о мяст), както и два бронзови медала от европейски първенства в зала.

Николина Щерева е сребърна медалистка на 800 м от олимпийските игри в Монреал 1976, двукратна европейска шампионка в зала и победителка в световната купа.