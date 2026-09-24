За часове - Ивайло Чочев стана Футболист на футболистите и отпадна от националния (инфографика, снимки)

Ивайло Чочев бе избран за Футболист на футболистите за миналия сезон. Халфът на "Лудогорец" спечели вота на своите колеги от професионалните клубове у нас - Първа и Втора лига, които гласуват за най-добър играч в България.

Церемонията по връчването на наградите се състоя в голф клуба край Равно поле. Юбилейното 25-ото раздаване на статутуетките уважиха президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо, легендата Христо Стоичков, Валентин Михов, Атанас Фурнаджиев, Атанас Караиванов и много други.

Завърналият се към треньорската професия въпреки коварната болест, с която се бори, Любослав Пенев пък бе награден с приз за мъжество и характер. Въпреки трудния момент, в който се намири, бившият футболист на ЦСКА, "Валенсия", "Атлетико" (М) и куп други отбори, пое "Локо" (Сф).

Награда за цялостен принос към футбола пък взе Димитър Илиев. Бившият капитан на "Локо" (Пд), който е двукратен победител в анкетата "Футболист на годината", се отказа от спорта в края на сезона.

Ивайло Чочев Снимка: Георги Палейков

Очаквано пък шампионът на България "Левски" обра най-много награди и логично има най-много представители в идеалния отбор. За най-добър наставник бе избран Хулио Веласкес, който върна на "Герена" титлата след 17 г. От играчите на отделни постове наградите отново са за футболист на "сините", с изключение при полузащитниците. Там призът е за Ивайло Чочев. Иначе за най-добър вратар бе избран Светослав Вуцов. За най-добър защитник наградата отиде у Майкон. А за най-добър нападател Евертон Бала, който завърши като един от двамата голмайстори през миналия сезон.

В същото време Футболистът на футболистите за изминалия сезон отпадна от мачовете на националния отбор през следващите 2 седмици от Лигата на нациите. Чочев има болки в дясното коляно и след направени прегледи се установява, че полузащитникът няма да може да играе в предстоящите 4 срещи на националите - срещу Люксембург и Естония в Пловдив, както и при визитите на Исландия и представителите на Великото херцегство. Селекционерът на България Александър Димитров към момента не смята да вика друг играч на мястото на Чочев.

Светослав Вуцов, Ивайло Чочев, Майкон и Евертон Бала Снимка: Георги Палейков

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес разговаря с Христо Стоичков. Снимка: Георги Палейков

Атанас Фурнаджиев, Георги Иванов, Красимир Балъков и Атанас Караиванов Снимка: Георги Палейков

Христо Стоичков, Красимир Балъков и Хулио Веласкес Снимка: Георги Палейков

Евертон Бала Снимка: Георги Палейков