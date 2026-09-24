Руснак остави Рами Киуан с бронз от европейското по бокс в София

Рами Киуан спечели бронзов медал на епървенство в София. Националът ни проведе много здрава битка с представителя на Русия Исмаил Муцолгов. В категория до 75 килограма световният вицешампион опита да зарадва феновете в „Асикс Арена" с победа, но за съжаление малко не му достигна и той допусна поражение с 1:4 съдийски гласа.

Срещата премина равностойно, но Рами влезе по-трудно и допусна пасив след първия рунд, което допълнително утежни задачата му. Българинът даде всичко от себе си, за да обърне, като направи силен втори рунд, но в третия малко отстъпи инициативата.

„Бяхме разучили добре съперника. Знаех, че е по-агресивен и трябваше да вляза силно в първия рунд. За съжаление изостанах в резултата, което не бе най-добрия развой на събитията, защото трябваше повече да рискувам след това. Ще си извлечем поуките от срещата. Аз гледам така на нещата, че човек винаги се учи от грешките и загубите и след това излиза по-силен. Исках да зарадвам тази невероятна публика, благодаря за подкрепата. Следващия път резултатът ще бъде различен", каза след срещата Рами.