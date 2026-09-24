Владимир Кличко: Това европейско първенство е невероятно

„Това европейско първенство е невероятно. Не съм си и представял, че ще видя подобно нещо". Така легендата на олимпийския и световен бокс Владимир Кличко описа впечатленията си от шампионата на Стария континент, който се провежда в „Асикс Арена". Той пристигна специално за финалите на турнира в София, като стана свидетел на демонстративни срещи на децата със синдром на Даун.

„Когато дойдох преди три месеца, всичко бе в зародиш, тепърва имаше да се извършат много организационни дейности покрай това първенство. Но сега, когато отново съм тук, наистина съм впечатлен. Изглежда по-добре, отколкото си представях, че ще бъде. И да видя тези невероятни деца, със синдром на Даун, кой би си помислил, че това е възможно. Те наистина показват красотата на бокса, че това е спорт, който е достъпен за всички. Виждам искрата в очите им, това е страхотно. Ето, че боксът може да направи това за тези деца. Което означава, че може да го направи за всички и вие, тук в България, показахте на света, че е възможно", сподели Кличко.

Той призна, че в момента, в който е влязъл в залата, е усетил тръпката и желанието отново да се качи на ринга. „Имах усещането, че след малко ще обявят моето име и трябва да се подготвя. Тръпката никога не се губи. Все още го усещам, чувствам го, вълнението е тук. От първенства като това тръгват най-големите имена на олимпийската и световна сцена. Мъже и жени на едно място, показват на какво са способни, всеки с неговата мечта един ден да е на олимпийския връх. Красотата на бокса се крие в това, че има женски мачове, които дори са по-хубави за гледане, от мъжки такива. Разнообразието е във всичко. И събирайки мъже и жени на един турнир, можем да го усетим и да го видим от пръв поглед. Поздравления към българската федерация, към г-н Красимир Инински, за този турнир. България отново показа, че дава пример и поставя основи, при това здрави", каза още Владимир Кличко.