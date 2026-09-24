ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Новата минимална заплата ще ощети с до 876 евро на...

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23620561 www.24chasa.bg

Играч на "Каляри" донесе 1:1 на юношите до 19 г. срещу Сърбия

1140
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Националите до 19 г. Снимка: БФС

Юношеският национален отбор на България до 19 години завърши 1:1 срещу домакина Сърбия в първия си двубой от международния турнир „Стеван Вилотич-Челе" в Суботица. Воденият от Атанас Рибарски състав показа добра игра, създаде редица възможности пред противниковата врата и записа полезна проверка в хода на подготовката си.

Давид Милованович даде преднина на Сърбия в 42-рата минута. Българските национали реагираха веднага след почивката и в 47-ата минута Кристиян Горянов ("Каляри") изравни. До края на срещата и двата отбора потърсиха победата, но резултатът остана непроменен.

Следващият мач на България е срещу Унгария на 26 септември от 16,00 часа в Сента. Последната среща на отбора в турнира е срещу Румъния на 29 септември от 14,30 часа, също в Сента.

България: Огнян Владимиров, Борислав Стойчков, Тимур Мустафа (46-Веселин Бачев), Алекс Тунчев, Радослав Караманов (65-Самуил Мечев), Кристиян Горянов (65-Радостин Стоилов), Виктор Добрев (74-Ростислав Костенски), Марто Бойчев (74-Манолев), Стефан Крумов (88-Атанасиос Туфас), Даниел Кирилов (74-Емануил Няголов), Калоян Божков (74-Борислав Пенков).

Националите до 19 г. Снимка: БФС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Бракът на Пъдеви получи подпис, но е прекрасна комедия с дребни жестове