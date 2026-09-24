Отписахме четирима щангисти за световното

Четирима щангисти са отписани от крайната заявка за световното първенство в края на октомври в Нанджин (Китай). Преценено е, че подготовката им заради безпаричието във федерацията не е на необходимото ниво.

От първенството, което е първа олимпийска квалификация отпадат Валентин Генчев, Габриел Маринов, Здравко Пеловски и Галя Шатова.

Така оставаме само с шестима представители за първенството на планетата. Крайният срок на заявките е в понеделник, но нашата вече е изпратена.

Ангел Русев и Джан Зарков ще вдигат в категория до 60 килограма. При 65-килограмовите е Иван Димов. Карлос Насар ще защитава титлата си в новата категория до 95 килограма, а Христо Христов ще се бори за медал при 110-килограмовите. Бояна Костадинова остава единствената ни представителка при жените в категория до 49 килограма.

Невероятният брой от 964 състезатели са се записали за първия турнир от олимпийската квалификация, която е през декември в Доха (Катар). Световната федерация промени системата за Лос Анджелис и реално не трябва да се пропуска и едно състезание, ако искаш да влезеш в ограничената квота за участие на игрите.

До момента единствено проектът на клуба на Карлос Насар е бил одобрен и финансиран от спортното министерство. Три още чакат само месец преди началото на състезанията, което пречи сериозно на подготовката.

Финансирането през клубовете се наложи заради безвластието във федерацията, след като се обжалва изборът на Асен Златев за президент. Така вписан остава Стефан Ботев. Заради неодобрените отчети от управителния съвет самата централа е със спрени пари от страна на ММС.

