Шарл Льоклер превърнал Формула 1 в семеен пикник сред природата

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Доста сериозна критика отнесе пилотът на “Ферари” Шарл Льоклер от бившия ас Дейвид Култард, който в момента е един от най-добрите коментатори на Формула 1.

“Той превърна състезанията в семеен пикник сред природата. И това си оказва влиянието”, заяви Култард преди старта на тренировките в Баку.

И наистина след сватбата Шарл е постоянно с бременната си съпруга и тяхното куче в боксовете и от този момент сериозно отстъпва на съотборника си Луис Хамилтън.

В Баку на Естебан Окон му е обявено, че няма да кара за “Хаас” следващия сезон. Най-сериозният претендент за мястото му е Рафаел Камара от Формула 2, но шансове има и Рио Хиракава, който има подкрепата на “Тойота”.

Джордж Ръсел с “Мерцедес” даде най-доброто време в първата тренировка за старта в Баку. Съотборникът му и лидер в класирането този сезон Андреа Кими Антонели получи повреда на хидравликата и направи само 9 обиколки.

Механиците успяха да възстановят болида на Антонели някъде по средата на втората тренировка. Работата им бе подпомогната и от прекъсването на сесията заради катастрова на Арвид Линдблад от “Рейсинг Булс”.

Антонели обаче не успя да надвие съотборника си и остана на половин секунда от него в сесията. Трети остана Макс Верстапен с “Ред Бул”, следван от Шарл Льоклер и Луис Хамилтън.

