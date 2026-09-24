Бивш капитан на "Левски": В България имаме много талант, който не оценяваме

В България имаме много талант, който не оценяваме.

Думите са на бившия капитан на "Левски" Пламен Андреев. Един от лидерите на младежкия национален отбор говори пред камерата на БФС.

Стражът и неговите съотборници имат реален шанс да се класират за европейското до 21 г. За целта обаче трябва да спечелят поне 2 победи в оставащите 3 срещи - срещу Португалия, Шотландия и Чехия, като първата е в петък срещу сънародниците на Кристиано Роналдо.

Не сме се доказали, но съм сигурен, че в следващите 10 години ще имаме едно добро бъдеще за българския футбол, работата дава резултат, ще сме много по-напред в следващите 7-8 години", каза Андреев, който в момента играе за "Дебрецен".

"България всеки може да е спокоен за вратарския пост за следващите 15 години. Не се усеща като конкуренция, защото всички тук сме с една цел в името на цялата страна", добави още юношата на "Левски", която бе продадена на "Фейенорд" преди 3 г., но така и не успя да в гранда от Нидерландия.