Клоп дебютира с 1:1 срещу Нидерландия, но върна бундестима на Германия (резултати от Лигата на нациите)

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Един от най-успешните треньори в света през този век - Юрген Клоп, дебютира начело на родината си Германия с 1:1 при гостуването на Нидерландия в мач от дивизия А на Лигата на нациите.

Емблематичният специалист обаче направи нещо много по-важно.

Още с първия си мач Клоп върна на измъчените от серия провали немци Клоп бундестима такъв, каквато марка им той в историята.

Момчетата му се бориха здраво, скъсаха се да тичат, имах добри отигравания и бяха равностойни на определено силните домакини в Амстердам.

Начело на тях дебютира испанската легенда Шави Ернандес и стана първият чуждестранен селекционер на Нидерландия от австриеца Ернст Хапел (1978 г., носи сребро от световното в Аржентина).

Феликс Нмеча откри резултата за Германия в 32-ата мин. След серия от спасявания на Марк-Андре тер Стеген Коди Гакпо изравни в 92-ата мин след майсторска асистенция с външен фалц на Рубен ван Бомел (син на бившия капитан Ниделандия Марк ван Бомел).

Клоп, който се раздели с английския "Ливърпул" през 2024-а отново бе познатата феерия от движения и емоции край тъчлинията, на всички смени (влизащи и излизащи) говореше в прегръдка, а футболистите с желанието и динамиката си показаха, че играят за този треньор.

Не бе така положението на световното, където Германия бе водена от недоразумението Юлиан Наглесман.

Резултати от Лигата на нациите:

Андора – Малта 1:2

Норвегия – Дания 3:2

Португалия – Уелс 1:0

Сърбия – Гърция 1:2

Австрия – Израел 2:1

Косово – Ирландия 1:0

Лихтенщайн – Литва 0:2