“Дунав” пред договор с бивш национал

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“Дунав” (Русе) преговаря и е пред подписване на договор с бившия национал Божидар Чорбаджийски.

Юношата на ЦСКА за последно рита за румънския “Херманщат” (Сибиу).

В момента 195-сантиметровият централен защитник със 117 мача и 8 гола за “червените” е свободен агент. 31-годишният бранител е ритал в чужбина още за румънския гранд ФКСБ, полските “Стал” (Миелец) и “Видзев” (Лодз) и за унгарския “Дьошдьор”.

“Очакваме го. Имаме нужда от подсилване. В момента сме в намален състав заради контузии на няколко футболисти” , призна пред “24 часа” старши треньорът на “Дунав” Георги Чиликов. Той очаква и френски халф.