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Линдзи Вон се показа с ново гадже

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Линдзи Вон се показа с ново гадже

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Матьо Байле и Линдзи Вон Снимка: инстаграм на Вон

Легендарната американска скиорка Линдзи Вон официално потвърди връзката си с френския алпиец Матьо Байле, след като месеци наред се появяваха слухове за отношенията им. Двамата споделиха снимки от лятната си почивка в социалните мрежи, сред които се откроява романтичен кадър, на който се целуват в басейн, а самият Байле допълнително подхрани спекулациите с коментарите си под публикацията.

Новата половинка на 41-годишната ски легенда е на 30 години и е добре познат в света на зимните спортове като професионален състезател в скоростните дисциплини от световната купа.

Това е и първата публична връзка на американката след края на отношенията ѝ с бизнесмена Диего Осорио.

Матьо Байле и Линдзи Вон Снимка: инстаграм на Вон

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