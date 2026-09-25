Линдзи Вон се показа с ново гадже

Легендарната американска скиорка Линдзи Вон официално потвърди връзката си с френския алпиец Матьо Байле, след като месеци наред се появяваха слухове за отношенията им. Двамата споделиха снимки от лятната си почивка в социалните мрежи, сред които се откроява романтичен кадър, на който се целуват в басейн, а самият Байле допълнително подхрани спекулациите с коментарите си под публикацията.

Новата половинка на 41-годишната ски легенда е на 30 години и е добре познат в света на зимните спортове като професионален състезател в скоростните дисциплини от световната купа.

Това е и първата публична връзка на американката след края на отношенията ѝ с бизнесмена Диего Осорио.