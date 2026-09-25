Корина на Шуми плаче на песен на Пола Абдул

Корина Шумахер, съпругата на 7-кратния световен шампион във Ф1, призна, че всеки път, когато чуе песента на Пола Абдул Rush, rush, плаче в колата. След броени дни по “Нетфликс” излиза документалният филм “Шумахер - раждането на една легенда” и Корина говори много в него за любовта си с великия пилот, който е в будна кома от над десетилетие след инцидент на ски.

Майката на Корина била твърдо против нейната връзка с Михаел, след като го гледала на състезание по картинг и как избутва съперниците си от пистата в своя агресивен стил.

Корина разкрива и отношението на фенките към нейния съпруг. Например имало една Юта, която му пращала бельото си постоянно. И станала една от фамилните истории на семейството на Шумахер.

