Никола Цолов без гуми взе пето място в спринта в Баку

Никола Цолов оцеля в хаоса на спринтовото състезание на трасето в Баку и взе пето място и три точки. Неговият пряк съперник Рафаел Камара бе извън точките заради наказание от 10 секунди заради предизвикване на катастрофа. Така разликата стана 11 точка в полза на българина, но предстоят две основни състезания.

Цолов стартира страхотно от първа позиция, но след това остана без гуми. Дори съобщи в бокса, че задната част на болида е извън контрол.

Победата взе шведът Дино Беганович, който е в академията на "Ферари". Той изпревари Лорънс ван Хьопен със секунда само след една обиколка борба. Състезанието бе прекъсвано два пъти, като единият бе в края, когато Джошуа Дюрксен се оказа в стената.