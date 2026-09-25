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Никола Цолов без гуми взе пето място в спринта в Баку

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Никола Цолов

Никола Цолов оцеля в хаоса на спринтовото състезание на трасето в Баку и взе пето място и три точки. Неговият пряк съперник Рафаел Камара бе извън точките заради наказание от 10 секунди заради предизвикване на катастрофа. Така разликата стана 11 точка в полза на българина, но предстоят две основни състезания. 

Цолов стартира страхотно от първа позиция, но след това остана без гуми. Дори съобщи в бокса, че задната част на болида е извън контрол.

Победата взе шведът Дино Беганович, който е в академията на "Ферари". Той изпревари Лорънс ван Хьопен със секунда само след една обиколка борба. Състезанието бе прекъсвано два пъти, като единият бе в края, когато Джошуа Дюрксен се оказа в стената. 

Никола Цолов
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