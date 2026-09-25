Родното таекуондо в помощ на хора с увреждания

ТК "СУНГ-РИ" от Ботевград поставя началото на нова инициатива в подкрепа на деца и младежи с увреждания.

Един от основните принципи, на който ни учи таекуондо, освен ред, дисциплина, уважение към противника е и да бъдем благородни. Именно поради тези основни принципи двама треньори от ТК "Сунг- Ри" Цветолюб Илиев и Денис Андреев решиха да разширят обхвата на трениращите таекуондо. Деца и младежи от Център за социална рехабилитация и интеграция – Ботевград (ЦСРИ) и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Д-р Петко Иванов" – гр. Ботевград (ЦНСТДМУ) направиха своите първи стъпки в този благороден и красив боен спорт. В основата стои една проста идея – всеки има право да се развива, да бъде активен и да вярва в собствените си възможности. А когато някой повярва в теб и застане до теб, всяка следваща крачка може да се превърне в голяма промяна – в увереност, самостоятелност и вяра в себе си.

Идеята на Цветолюб и Денис само може да бъде за пример, тъй като Таекуондото е едно голямо семейство, в което всеки е специален и всеки има своето място. Още в първата тренировка децата и младежи бяха впечатлени от идеята на бойното изкуство Таекуондо.

"Искаме да създадем среда, в която всяко дете да се чувства прието, подкрепено и мотивирано да направи своята следваща крачка. Защото шампионите не се измерват само с медали. Шампион е и този, който има смелостта да направи следващата крачка", споделиха треньорите от ТК "Сунг-ри"(Ботевград)

БФТ напълно подкрепя тази инициатива, и сме сигурни, че в следващите тренировки ще се включат още деца от други подобни центрове от цяла България. Инициативата среща и подкрепата на "Асоциация за развитие на българския спорт".