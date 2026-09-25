Най-големите лиги в Европа призоваха ФИФА за реформи

Висшата лига на Англия, Ла Лига в Испания, серия "А" в Италия и Бундеслигата в Германия излязоха с обща декларация, в която призоваха ФИФА към реформи.

Искането на четири от петте най-големи шампионата в Европа е свързано с провалилия се план на президента на ФИФА Джани Инфантино да може да продава дялове от турнирите, провеждащи се под егидата на световната футболна централа, в това число и световното първенство за мъже.

В съвместното изявление на четирите лиги президентът на ФИФА е обвинен, че активно прокарва "идеи, водещи до експлоатация, вместо да се стреми да предпазва от тях".

Висшата лига на Англия в момента е най-мощният и популярен национален шампионат в света. Сътрудничеството ѝ с останалите водещи европейски лиги засилва натиска върху Инфантино, който възнамерява да се кандидатира за нов мандат на предстоящия Изборен конгрес на ФИФА. Редица национални федерации, най-вече в Европа, обаче вече обявиха, че няма да подкрепят швейцареца заради спорния му план да продаде правата върху световното първенство чрез дъщерно дружество.

"През последните години дългогодишните устои на футбола са застрашени от фундаментален проблем в управлението", се посочва в изявлението на английската, испанската, италианската и германската лига, цитирано от БТА.