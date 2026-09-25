80 хил. аржентинци изкупиха за 2 часа билетите за последния мач на Меси за националния тим

Билетите за прощалния мач на Лионел Меси с националния отбор на Аржентина срещу Бенин на 6 октомври бяха разпродадени за по-малко от два часа. Търсенето беше огромно и Аржентинската футболна асоциация лесно продаде повече от 80 000 входни талона за срещата на стадион "Монументал" в Буенос Айрес.

Меси се оттегли от националния тим в края на август, след като изкара 21 години в него. Селекционерът Лионел Скалони обаче го повика още веднъж за мача срещу Бенин, за да му бъде организирано подобаващо изпращане.

Президентът на Аржентинската футболна асоциация Клаудио Тапия заяви, че Меси е приел поканата и че всички играчи от състава, спечелил световното първенство през 2022 година, както и техните семейства, също са поканени за "последното танго на най-добрия футболист в света".

Меси има 207 мача и 125 гола с екипа на "гаучосите", като и двата показателя са национални рекорди. Осемкратният носител на наградата за "Футболист на годината в света" спечели Мондиал 2022 и игра във финалите през 2014 и 2026 година. Той е и двукратен носител на трофея Копа Америка.

Мачът срещу Бенин е последната от трите приятелски срещи, които Аржентина ще изиграе по време на този международната пауза. Останалите двубои за трикратните световни шампиони са срещу Боливия на 30 септември в Кордоба и срещу Буркина Фасо на 3 октомври в Буенос Айрес.