ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова и китайският вицепрезидент са "за" директна...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23623328 www.24chasa.bg

Цял свят говори за отсъждане на Георги Кабаков в Австрия

2184
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Георги Кабаков сочи пътя към съблекалните на Абу Фархи. Снимка: Ройтерс

Цял свят говори за отсъждане на българския рефер Георги Кабаков в мача от Лигата на нациите Австрия - Израел (3:1).

На стадиона в Линц гостите изравниха в 55-ана мин чрез първото попадение за националния отбор на Абу Фархи.

Той го отпразнува, като измъкна флагчето за корнер и направи с него жест, наподобяващ стрелба.

Според футболните правила, футболист може да бъде санкциониран за празнуване на гол, което действа по провокативен, подигравателен или подстрекателски начин.

Абу Фархи имаше вече един жълт картон. Кабаков му показа втори и го изгони.

Според някои трактовки обаче празнуването всъщност имитирало игра на снукър. Селекционерът на Израел Ран Бен Шимон обяви, че нападателят на американския "Колорадо Рапидс" винаги отбелязва по подобен начин головете си и това му е запазена марка.

Георги Кабаков сочи пътя към съблекалните на Абу Фархи. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание