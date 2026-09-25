Цял свят говори за отсъждане на Георги Кабаков в Австрия

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Цял свят говори за отсъждане на българския рефер Георги Кабаков в мача от Лигата на нациите Австрия - Израел (3:1).

На стадиона в Линц гостите изравниха в 55-ана мин чрез първото попадение за националния отбор на Абу Фархи.

Той го отпразнува, като измъкна флагчето за корнер и направи с него жест, наподобяващ стрелба.

Според футболните правила, футболист може да бъде санкциониран за празнуване на гол, което действа по провокативен, подигравателен или подстрекателски начин.

Абу Фархи имаше вече един жълт картон. Кабаков му показа втори и го изгони.

Според някои трактовки обаче празнуването всъщност имитирало игра на снукър. Селекционерът на Израел Ран Бен Шимон обяви, че нападателят на американския "Колорадо Рапидс" винаги отбелязва по подобен начин головете си и това му е запазена марка.