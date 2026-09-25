Елизара Янева спечели българско дерби и е на 1/2-финал в Пловдив

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№1 на България Елизара Янева се класира за полуфиналите на сингъл на международния турнир по тенис на клей от категория W50 в Пловдив, който се провежда на кортовете на ТК "Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

19-годишната пловдивчанка, която е водачка в схемата, победи седмата поставена Лидия Енчева в българско дерби със 7:5, 6:3 за час и 45 минути.

Съперничка на Елизара Янева в полуфиналната фаза ще бъде победителката от двубоя между четвъртата поставена Кайса Хенеман (Швеция) и квалификантката Аня Станкович (Сърбия).