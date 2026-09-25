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Никола Цолов отпадна след масов удар в Баку, вече е втори в класирането

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Никола Цолов Снимка: F2

Никола Цолов отпадна в първото от двете основни състезания в Баку. Той участва в масово меле, при което отпаднаха няколко пилота. Българският пилот бе в дъното на колоната, след като механиците на "Кампос" го забавиха в бокса.

Цолов просто нямаше как да мине, след като Шилдс и Бенет блокираха трасето. И удари отзад Дюрксен.

На всичко отгоре той получи и 5 секунди наказание за настъпване на линията при излизането в бокса, което най-вероятно ще се превърне в 3 места назад на стартовата решетка за утрешното състезание. 

Съперникът му за титлата във Формула 2 Рафаел Камара обаче продължи метри преди финала изпревари съотборника му Ноел Леон и така излезе начело в класирането с точка пред Никола. В битката обаче се намеси и Алекс Дън. Пилотът на "Родин" записа първи успех през сезона, но вече е само на 7 точки от Цолов и 8 от Камара, а утре има още едно състезание с големи пунктове. 

Никола Цолов Снимка: F2
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