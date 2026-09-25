„Арда“ привлече централен нападател

Днес договор с ПФК „Арда" подписа централният нападател Набил Макни. След успешно преминали медицински прегледи и среща със спортния директор на клуба Ивайло Петков, двете страни сложиха подпис под контракт за срок от три години. Макни е роден на 29 септември 2001г. във Франция. Той е бил част от националния отбор на Тунис, където има изиграни няколко мача. В България Набил Макни е играл за Хебър Пазарджик, където има 28 мача и 9

попадения. За последно той е бил част от гръцкия НФК Волос.

Ръководството на ПФК „Арда", треньорите, футболистите и феновете пожелават на Набил Макни много успехи с екипа на „Арда".