Братя Домусчиеви влязоха в баскетболния "Черно море"

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Български морски флот, чиито собственици са братята Кирил и Георги Домусчиеви, влязоха в баскетболния "Черно море".

БМФ вече е основен спонсор на „моряците", което води до промяна в името на тима от Варна. Името на клуба вече ще е "Черно море Navibulgar". Договорът на баскетболния тим с БМФ е със срок до края на 2027 г.

Ключов елемент от партньорството е, че освен мъжкия представителен отбор, компанията на Домусчиеви поема и цялостната издръжка на детско-юношеската школа -ясен знак за ангажимента към развитието на младите таланти и бъдещето на баскетбола във Варна.