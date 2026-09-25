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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23624538 www.24chasa.bg

Волейболни национали благодариха на българските фенове

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Футболната легенда Христо Стоичков успокоява 19-годишния Жасмин Величков, който беше съкрушен след загубения осминафинал на Евроволей 2026. СНИМКИ: СТАРТФОТО

Волейболният национал Преслав Петков отправи емоционално послание към феновете след края на Евро 2026 в София, на което България приключи участието си на осминафиналите след драматичната загуба с 2:3 срещу Германия.

"Искам да благодаря на всички българи, които ни подкрепиха по този наш път и ни накарахте да усетим за пореден път вашата несравнима подкрепа", заяви 22-годишният център чрез социалните мрежи.

Неговият съотборник Жасмин Величков също благодари на публиката за подкрепата по време на шампионата.

"Да играеш за България пред пълна зала в София е нещо, което не се описва. Благодаря на всеки, който вярваше и ни подкрепяше през това предизвикателство. За мен е чест да нося тази фланелка. Това е само началото", сподели 19-годишният Жасмин, който бе най-младият в нашия отбор.

По принцип е посрещач, но селекционерът Джанлоренцо Бленджини го използва като либеро.

Футболната легенда Христо Стоичков успокоява 19-годишния Жасмин Величков, който беше съкрушен след загубения осминафинал на Евроволей 2026. СНИМКИ: СТАРТФОТО

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