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Цветан Соколов дебютира с 21 точки при победа на "Дея"

Велизар Маджаров

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Бившият диагонал на националния ни отбор Цветан Соколов (вдясно) тренира с новия си отбор “Дея”. СНИМКA: АВТОРЪТ

Бившият капитан на националния отбор по волейбол Цветан Соколов дебютира с 21 точки при победата на "Дея" срещу "Берое" в контролен мач в Стара Загора в четвъртък вечерта.

Бургазлии спечелиха с 3:1 гейма, биха и в допълнителната пета част, играна след споразумение между двамата треньори. В отделните геймове 25:21 за заралии, 22:25, 22:25, 21:25, 23:25 за гостите от Бургас.

За "Дея" не игра 203- сантиметровият бразилски център Витао, който има физически проблеми, но дебютираха двамата японци - посрещачът Косуке Хата и либерото Хироки Кото.

Вторият спаринг между "Берое" и "Дея" се състоя в петък вечерта отново в Стара Загора.

Бургазлии вече са договорили контролни срещи на разменено гостуване с пловдивския "Локомотив Авия".

Отборът на треньора Найден Найденов ще гастролира край морето в зала "Младост" на 2 октомври.

"Дея" ще върне визитата в Пловдив седмица по-късно.

Бившият диагонал на националния ни отбор Цветан Соколов (вдясно) тренира с новия си отбор “Дея”. СНИМКA: АВТОРЪТ

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