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Бразилия се спаси от загуба в 95-ата мин срещу Австралия като гост

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Раян

Бразилия се спаси в добавеното време от загуба при гостуването си на Австралия в контрола.

Спарингът на стадиона в Таунсвил завърши 1:1.

Нестори Иранкунда откри резултата, след като в 68-ата минута се разписа от пряк свободен удар. Гол за Бразилия на Естевао през първата част бе отменен след намесата на ВАР, а след почивката именно крилото на "Челси" пропусна най-чистата възможност.

Все пак воденаият от Карло Анчелоти избегна загубата благодарение на гол на Раян в 95-ата минута. 

След 4 дни двата отбора ще изиграят още една приятелска среща.

Раян

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