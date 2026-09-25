Бразилия се спаси от загуба в 95-ата мин срещу Австралия като гост

Бразилия се спаси в добавеното време от загуба при гостуването си на Австралия в контрола.
Спарингът на стадиона в Таунсвил завърши 1:1.
Нестори Иранкунда откри резултата, след като в 68-ата минута се разписа от пряк свободен удар. Гол за Бразилия на Естевао през първата част бе отменен след намесата на ВАР, а след почивката именно крилото на "Челси" пропусна най-чистата възможност.
Все пак воденаият от Карло Анчелоти избегна загубата благодарение на гол на Раян в 95-ата минута.
След 4 дни двата отбора ще изиграят още една приятелска среща.