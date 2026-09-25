Селекционерът на България от Пловдив: Целта ни е класиране за Лига “Б”

Очакваме битка и това е в нашата аура, каза Адриан Кралев за мача с Люксембург в Лигата на нациите

Целта ни е поставена от президента - да влезнем в Лига "Б". С футболистите работим мач за мач и искаме да се представим добре срещу съперниците ни.

Това заяви селекционерът на лъвовете на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, където утре и във вторник националите ни ще играят срещу Люксембург и Естония в Лигата на нациите.

"Има разлика в състоянието на футболистите, тъй като някои от тях са натрупали сериозен брой игрови минути. Нашата задача е да ги възстановим по най-добрия начин, защото ни предстоят четири мача в рамките на десет дни. Утре ни очаква много сериозен противник - отбор, който влиза в срещата с три победи и само една минимална загуба от Италия. Те победиха и Албания като гост, а в баража се наложиха с 5:0 над Малта", каза Александър Димитров.

Той очаква от футболистите най-вече дисциплина, себераздаване и желание още от първата минута на мача.

"За първи път сме изправени пред подобен цикъл и няма от кого да почерпим опит за такъв тип натоварване. Ключовите неща за нас са правилното разпределение на натоварването в мачовете, доброто възстановяване и подготовката за всеки следващ двубой", допълни селекционерът.

И заяви, че не само Ивайло Чочев липсва в състава на отбора и има и други контузени играчи. "Обмислили сме вариант за заместник на Чочев, но засега е това. Ако има нещо, ще бъде след Люксембур", уточни Димитров.

Адриан Кралев заяви, че според него колкото повече мачове играе един футболист, толкова по-добре се представя. "Не трябва да се оплакваме, че мачовете са нагъсто, в най-високите нива на футбола играчите играят през 2-3 дни", каза той. Преди две години именно Кралев вкара гол срещу Люксембург и донесе победа на България.

"Трябва да подхождаме към всеки опонент с респект. Добре ги анализирахме. Очаквам битка и това е в нашата аура", завърши Кралев.