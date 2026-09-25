Признаха "Сити" за виновни по 114 oбвинения, може да ги извадят от Висшата лига

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"Манчестър Сити" беше признат за виновен по всички 114 обвинения за нарушаване на правилата, свързани с финансовите разпоредби на Висшата лига, с изключение на едно.

Футболната асоциация обвини клуба в широко разпространени финансови измами през епоха на устойчив успех - като изслушването пред независима комисия приключи през 2024 г.

Разследването срещу "Сити" започна след публикуването на изтекли финансови документи от германския вестник Der Spiegel през ноември 2018 г. Клубът беше обвинен след разследване на предполагаеми нарушения в периода между 2009 и 2018 г. и беше отнесен към независима комисия, която да се произнесе по обвиненията.

Сега се очаква размерът на наказанието. Може да е отнемане на точки, на титли и дори изваждане от елита на Англия.