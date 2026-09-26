Само 16 национални отбора в Европа са по-евтини от нашия

Само 16 тима от всички 54, които участват в Лигата на нациите, имат по-евтини състави от този на българския национален отбор.

Преди започването на поредното издание на състезанието специализираният сайт transfermakt излезе с актуални данни за стойността на всички страни участници.

Селекцията, която Александър Димитров повика за първите 4 двубоя от дивизия C, група 4 на Лигата на нациите, е оценена на точно 40 млн. евро. Това отрежда на нашите 38-о място. За по-ниската стойност на нашия тим натежава фактът, че 2-ият и 3-ият в класацията за най-скъпи българи след Илия Груев - Кирил Десподов и Филип Кръстев, са извън сметките. Двамата са с контузии и не са повикани за този прозорец за националните тимове.

Най-скъпия отбор пък има Франция - 1,458 млрд. евро.

Иначе България има втория най-скъп по стойност от съперниците ни, с които ще мерим сили - Исландия, Люксембург и Естония. Селекцията на исландците е оценена над 2 пъти повече от родната - 89 млн. евро. Люксембург, който е първият ни съперник днес в Пловдив, е две позиции зад България. Стойността на играчите от Великото херцогство е 31 млн. евро. Последният ни опонент - Естония, е на 47-о място - едва 15 млн. евро.

В същото време селекционерът на България Александър Димитров обяви, че президентът на БФС Георги Иванов е поставил цел пред тима - да се изкачим в дивизия В. Това ще се случи, ако спечелим сегашната си група или чрез бараж, ако сме втори.

“Люксембург е сериозен опонент. Допуснаха минимална загуба от Италия, победиха Албания като гост. Победиха Малта с 5:0 в баража”, каза Димитров.

След мача с Люксембург нашите имат още едно домакинство в Пловдив, този път на пълния аутсайдер в групата Естония. Двубоят е във вторник. На 3 октомври гостуваме в най-северната столица в Европа на Исландия. 3 дни по-късно пък нашите имат визита и на Люксембург.