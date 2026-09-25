"Ботев" (Пд) с една контрола в паузата, нигериец се върна под наем от "Шефилд Юнайтед"

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"Ботев" (Пд) ще изиграе само една контрола в паузата от шампионата, заради мачовете на националния отбор от турнира Лига на нациите.

Спарингът ще е срещу столичния "Септември" на 2 октомври на спортния комплекс в "Коматево".

Повторен дебют за "жълто-черните" ще направи Ехидже Укаки, който през 2024 година триумфира с отбора с купата на България. 21-годишният нигериец ще рита под наем от английския "Шефилд Юнайтед". Фланговият нападател вече са включи в 2 тренировки на "Коматево", след като получи работна виза.

Спирането на родното първенство в Първа лига се оказа ползотворно за старши треньора на "Ботев" Станислав

Генчев. Георги Миланов, Станислав Шопов и Димитър Тонев вече са напълно готови за 100-процентови натоварвания.

Само младежкия национал Самуил Цонов тренира на облекчен режим, заради проблеми с менискуса.

Централният защитник Никола Солдо се очаква да се включи в основната група след контузията, която получи при 3:0 срещу "Септември" в миналия кръг и да е на разположение за подновяването на първенството на 10 октомври с домакински мач срещу "Славия".

В първия отбор, след кратък престой в дублиращия тим е върнат младежкия национал Ивайло Видев.