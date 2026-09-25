Благотворителни куизи на „Арсенал България" и фондация „Злато"

За втора поредна година фен клуба на лондонския "Арсенал" в България ще организира серия от благотворителни куизи в различни български градове. Тази година мотото на събитията е "Детската усмивка над всичко", а събраните средства ще бъдат дарени в полза на дългогодишните приятели на ASCB от Фондация „Злато".

Домакини на събитията ще са Бургас, Варна, Пловдив, Русе, София, Шумен, Благоевград и Стара Загора. Темата на куизите ще бъде „Световен футбол", а популярни лица, сред които журналистът и футболен анализатор Боби Борисов, телевизионният водещ Ники Кънчев, актьорите Иван Станчев и Юлиян Петров, Самуил Петканов, „Черния рицар" Мартин Владимиров Иванов, Миглена Драганова - „Дама Пика", „Кърджалийския Деко" и журналистът Илия Атанасов ще се включат с видео въпроси.

Първото издание на благотворителните куизи генерира петцифрената сума от участници и дарители. Всички събрани средства, ще бъдат в подкрепа на нуждите на Фондация „Злато", която работи в клиниката по детска клинична онкология и хематология към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" в София и управлява комплекс за социални услуги "Златна грижа" за деца със злокачествени заболявания на територията на болницата.

Средствата ще се използват за детските лагери, организирани от фондацията. „Арсенал България" си партнира с Фондация „Злато" (www.fgold.org) вече 10 години. Двете организации реализират съвместно единствения и вече станал традиционен благотворителен турнир по футбол за дами любителки. ASCB и партньорите на събитиeто са осигурили атрактивни награди за участниците във викторините.

„„Арсенал България" кани всеки един футболен ентусиаст да се включи в благотворителните мероприятия, защото правенето на добро е над клубните цветове, а благотворителността е красотата, която разбираме най-добре", заявиха за „24 часа" от фен клуба на „артилеристите" в България.