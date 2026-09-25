България до 17 г. с 1:1 срещу Естония в Етрополе

Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши 1:1 срещу Естония в първата от четирите приятелски срещи по време на подготвителния лагер в Етрополе. Двубоите са част от подготовката на селекцията на Светослав Петров за предстоящите европейски квалификации през ноември.

Българските национали започнаха активно и наложиха висока преса още в началните минути. Александър Сираков и Васил Киров имаха добри възможности да открият резултата, но до почивката двата отбора не успяха да отбележат.

По-добрата игра на България даде резултат в 48-ата минута. След центриране от ъглов удар на Васил Киров защитникът на Естония Роман Степанов изпрати топката в собствената си врата за 1:0. Гостите обаче възстановиха равенството в 56-ата минута, когато Роман Лукин се разписа след разбъркване в наказателното поле, отново след изпълнение на корнер.

До края на срещата българският тим продължи да търси победата и засили натиска си в заключителните минути, но резултатът остана непроменен.

Следващата контрола между България и Естония е на 28 септември от 11,00 часа, отново в Етрополе. След нея за националите предстоят още две проверки срещу Малта - на 2 и 4 октомври от 16,00 часа.

Състав на България: 1. Алек Тони Здравков, 21. Михаил Янакиев, 4. Мартин Кузманов (к), 2. Антон Даскалов (65' – 11. Мариян Йовов), 17. Виктор Иванов (80' – 3. Николай Дюлгеров), 24. Кирил Костадинов (65' – 22. Александър Никифоров), 6. Александър Динев (70' – 19. Кристиян Митрушев), 10. Васил Киров (80' – 7. Красимир Янакиев), 8. Николай Неделчев (65' – 18. Димитър Стефанов), 20. Петър Петров (65' – 16. Боян Георгиев), 9. Александър Сираков (65' – 15. Марк Илков).