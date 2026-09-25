Генералният секретар на World boxing Том Дилиен: България е готова да организира световно първенство

България е готова да организира световно първенство по бокс за мъже и жени. Това заяви генералният секретар на международната федерация Wolrd boxing Том Дилиен. Той остана впечатлен от домакинството на европейския шампионат в София, но най-вече от високото ниво на бокс, който участниците показаха в хода на турнира.

„Това не е първа визита за мен в България. Идвал съм тук и преди доста години и трябва да ви кажа, че страната ви се развива. Харесва ми София и като място, на което могат да се провеждат големи събития. По-важното обаче е не дали харесва на мен, а на участниците, защото те са най-важни. И отговорът е – да. Всички споделят, че са доволни и щастливи да са тук. На боксьорите им харесва, на треньорите също. Те са най-ценният ни източник на информация. Това за мен е показателно, че България може да приеме и световно първенство. Затова мога да ви кажа – подайде кандидатура, 2029 година е свободна все още. Комисията ни ще я прегледа и ще видим, какво ще стане, но имате сериозен шанс", заяви пред медиите в „Асикс Арена" Дилиен.