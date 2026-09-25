ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на ЦИК: Във всяка секция ще има толкова харт...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23626666 www.24chasa.bg

Трима от управата на борбата застанаха зад Тодор Ангелов за президент

2916
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тодор Ангелов е кандидатът на опозицията за нов президент на раздираната от скандали и противоречия БФ Борба

Кандидатурата на Тодор Ангелов за президент на федерацията по борба на извънредното общо събрание на 17 октомври набира огромна скорост. Неофициално вече над 90 клуба застават зад него, като виждат обединител след повече от година войни.

Интересното е, че трима от членовете на настоящия управителен съвет, който се оглавява от 5-кратната световна шампионка Станка Златева, също официално застанаха зад Тодор Ангелов.

Това са олимпийският шампион Георги Мърков, Георги Калчев, който е и председател на ОСК ЦСКА, и световният шампион Иво Ангелов.

Оказа се, че Ангелов е подал оставка още през лятото, отвратен от положението в борбата и войните, които се водят от Златева и нейните приближени. Според Георги Мърков всичко е заради приятелския кръг на президентката, който я настройва срещу останалата част от клубовете и води непрекъснати битки, които са загубени.

България е единствената държава в света, която прави мръсотия на всичките си натурализирани борци, докато другите се радват на медалите им, както бе у нас и след олимпиадата в Париж, когато Семен Новиков и Магомед Рамазанов спечелиха титли.

Очаква се и Рахмат Сукра, който също бе избран в управата, но напусна също, отвратен от действията на Златева, също да подкрепи Тодор Ангелов. Зад него са вече имена като Валентин Йорданов, Армен Назарян и Гриша Ганчев. (24часа)

Георги Мърков, Георги Калчев

и Иво Ангелов са за промяна

Тодор Ангелов е кандидатът на опозицията за нов президент на раздираната от скандали и противоречия БФ Борба

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино