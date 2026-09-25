Трима от управата на борбата застанаха зад Тодор Ангелов за президент

Кандидатурата на Тодор Ангелов за президент на федерацията по борба на извънредното общо събрание на 17 октомври набира огромна скорост. Неофициално вече над 90 клуба застават зад него, като виждат обединител след повече от година войни.

Интересното е, че трима от членовете на настоящия управителен съвет, който се оглавява от 5-кратната световна шампионка Станка Златева, също официално застанаха зад Тодор Ангелов.

Това са олимпийският шампион Георги Мърков, Георги Калчев, който е и председател на ОСК ЦСКА, и световният шампион Иво Ангелов.

Оказа се, че Ангелов е подал оставка още през лятото, отвратен от положението в борбата и войните, които се водят от Златева и нейните приближени. Според Георги Мърков всичко е заради приятелския кръг на президентката, който я настройва срещу останалата част от клубовете и води непрекъснати битки, които са загубени.

България е единствената държава в света, която прави мръсотия на всичките си натурализирани борци, докато другите се радват на медалите им, както бе у нас и след олимпиадата в Париж, когато Семен Новиков и Магомед Рамазанов спечелиха титли.

Очаква се и Рахмат Сукра, който също бе избран в управата, но напусна също, отвратен от действията на Златева, също да подкрепи Тодор Ангелов. Зад него са вече имена като Валентин Йорданов, Армен Назарян и Гриша Ганчев. (24часа)

Георги Мърков, Георги Калчев

и Иво Ангелов са за промяна