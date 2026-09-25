Антонели се издъни в Баку

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът във Формула 1 Андреа Кими Антонели с “Мерцедес” се издъни сериозно в квалификацията в Баку. Той се удари в стената още в първия сегмент и ще потегли 16-и в събота.

В същото време неговият съотборник и преследвач Джордж Ръсел направо смаза конкуренцията, като завърши на 837 хилядни, или близо секунда, пред Шарл Льоклер с “Ферари”.

Исак Хаджар се върна след контузията с четвърто време за “Ред Бул”, а до него на втора редица ще бъде Ландо Норис с “Макларън”.

Ландо Норис (“Макларън”) и Луис Хамилтън (“Ферари”) стартират от трети ред, а Пиер Гасли (“Алпин”) и Макс Верстапен (“Ред Бул”) - от четвърта.

Голямата новина обаче дойде от пълния аутсайдер в класирането “Кадилак”. В екипа за следващия сезон са привлечени Крейг Скинър, бивш шеф на дизайнерите в “Ред Бул”, Ерик Бланден, който отговаряше за аеродинамиката в “Мерцедес”, и Тим Лийн, работил по аеродинамиката в “Макларън”, “Ред Бул” и “Ферари”.

