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https://www.24chasa.bg/sport/article/23626678 www.24chasa.bg

Антонели се издъни в Баку

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Кими Антонели Снимка: Ройтерс

Лидерът във Формула 1 Андреа Кими Антонели с “Мерцедес” се издъни сериозно в квалификацията в Баку. Той се удари в стената още в първия сегмент и ще потегли 16-и в събота.

В същото време неговият съотборник и преследвач Джордж Ръсел направо смаза конкуренцията, като завърши на 837 хилядни, или близо секунда, пред Шарл Льоклер с “Ферари”.

Исак Хаджар се върна след контузията с четвърто време за “Ред Бул”, а до него на втора редица ще бъде Ландо Норис с “Макларън”.

Ландо Норис (“Макларън”) и Луис Хамилтън (“Ферари”) стартират от трети ред, а Пиер Гасли (“Алпин”) и Макс Верстапен (“Ред Бул”) - от четвърта.

Голямата новина обаче дойде от пълния аутсайдер в класирането “Кадилак”. В екипа за следващия сезон са привлечени Крейг Скинър, бивш шеф на дизайнерите в “Ред Бул”, Ерик Бланден, който отговаряше за аеродинамиката в “Мерцедес”, и Тим Лийн, работил по аеродинамиката в “Макларън”, “Ред Бул” и “Ферари”.

Кими Антонели Снимка: Ройтерс

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